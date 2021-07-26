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Дочь главы ОКР принесла России второе золото Олимпиады

Спорт

Российская фехтовальщица София Позднякова выиграла соревнования саблисток на Олимпиаде-2020 в Токио. В финале она победила другую россиянку Софью Великую со счётом 15:11.

Позднякова — дочь главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова. Он в свою очередь является четырёхкратным олимпийским чемпионом среди саблистов.

Трагедия Великой

Для Великой это третий подряд проигранный финал Олимпиады в личных соревнованиях. В 2016 году в Рио она уступила россиянке Яне Егорян, в 2012 году в Лондоне — кореянке Ким Чжи Ен.

В активе Великой золотая награда Рио-2016 в командном турнире. 31 июля российская команда сборная выступит в этом виде в Токио.

Десятая медаль России

Россия завоевала на данный момент 10 олимпийских наград:

  • 2 золотые;
  • 5 серебряных;
  • 3 бронзовые.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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