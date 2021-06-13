EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти Москвы разыграют автомобили среди привившихся от COVID-19
Цифры по COVID-19 в России показали максимум с 11 февраля
Супруги Байден нарушили королевский протокол на саммите "Большой семёрки"
Билет на космический корабль Безоса ушёл с аукциона за $28млн
Красный террор против детей
"Откройте, я сойду": пассажир самолёта пытался в полёте открыть дверь
"Севмаш" провел виртуальную экскурсию по подлодке "Казань"
Китай строит крупнейшее в мире хранилище СПГ
Американцы в Twitter высмеивают Timе за фото Байдена

Эриксен передал привет сборной Дании из больницы

Спорт » Командные виды » Футбол

Состояние датского футболиста Кристиана Эриксена в больнице стабилизировалось. Об этом сообщила Датская ассоциация футбола.

Эриксен передал привет сборной Дании из больницы

12 июня на 42-й минуте матча Дания — Финляндия у полузащитника случился сердечный приступ. Футболиста удалось спасти благодаря действиям бригады медиков, которые привели игрока в сознание при помощи дефибриллятора.

Помощь игроку оказывали более пяти минут, после чего на реанимобиле отправили в госпиталь. Игра была прервана почти на два часа и завершилась сенсацией — финны, которые дебютировал на крупных турнирах, победили со счётом 1:0.

"Утром мы поговорили с Эриксеном. Он передал привет партнёрам по команде. Состояние футболиста остаётся стабильным, он продолжит находиться в больнице для прохождения углублённого исследования", — говорится в сообщении датчан в Twitter.

Также датчане отметили, что футболистам будет оказана психологическая поддержка. Сборная Дании 17 июня сыграет против Бельгии, а 21 июня — с Россией. Оба матча состоятся в Копенгагене.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
На Украине поражение сборной России отметили бесплатными такси и пивом
СНВ-3, Сирия и Ливия, экология: Путин назвал три главных вопроса к Байдену
Была недурственна: Садальский о дебюте Бузовой на сцене МХАТа
Власти Москвы разыграют автомобили среди привившихся от COVID-19
Каждый 10-й умирает от сидячего образа жизни
Грецкий орех как "праздник" для мозга и поддержка для иммунитета
Цифры по COVID-19 в России показали максимум с 11 февраля
Почему женщины боятся лазерной эпиляции: пять досужих вымыслов
Ринит: причины, виды, симптомы заболевания
Что надо знать о тепловом ударе
Популярное
Экономика и бизнес
США поставили крест на белорусской авиации

Игорь Коротченко рассказал, что односторонний отказ США от соглашения с Белоруссией на обслуживание авиапарка, наглядно показал необходимость развития отечественного авиастроения.

США поставили крест на белорусской авиации
Кто в РФ скоро объявит о переходе Крыма к Украине, рассказал политолог
Новости Украины
Кто в РФ скоро объявит о переходе Крыма к Украине, рассказал политолог
Новости Москвы сегодня
В Москве дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими
Здоровье и профилактика
Раскрыты опасные для здоровья свойства рукколы
Любовь Степушова "Америка вернулась", но вакансии дирижёра в Европе нет Любовь Степушова Василий Амирджанов Медведев уверен в высоких оценках "Единой России" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Успехи России заставляют "партнёров" биться в истерике Усам Оздемиров
Общество
В Москве простились с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу
Мир. Новости мира
Заявление Украины о возможной войне из-за "Северного потока-2" оценил политолог
Оппозиция в Белоруссии "сваливает" беспорядки на народ. А тот безмолвствует
Мир. Новости мира
Оппозиция в Белоруссии "сваливает" беспорядки на народ. А тот безмолвствует
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников