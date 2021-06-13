Эриксен передал привет сборной Дании из больницы

Состояние датского футболиста Кристиана Эриксена в больнице стабилизировалось. Об этом сообщила Датская ассоциация футбола.

12 июня на 42-й минуте матча Дания — Финляндия у полузащитника случился сердечный приступ. Футболиста удалось спасти благодаря действиям бригады медиков, которые привели игрока в сознание при помощи дефибриллятора.

Помощь игроку оказывали более пяти минут, после чего на реанимобиле отправили в госпиталь. Игра была прервана почти на два часа и завершилась сенсацией — финны, которые дебютировал на крупных турнирах, победили со счётом 1:0.

"Утром мы поговорили с Эриксеном. Он передал привет партнёрам по команде. Состояние футболиста остаётся стабильным, он продолжит находиться в больнице для прохождения углублённого исследования", — говорится в сообщении датчан в Twitter.

Также датчане отметили, что футболистам будет оказана психологическая поддержка. Сборная Дании 17 июня сыграет против Бельгии, а 21 июня — с Россией. Оба матча состоятся в Копенгагене.