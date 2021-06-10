"Россия хочет отменить Украину": Порошенко отреагировал на скандал с формой

Бывший президент Украины Пётр Порошенко решил поддержать национальную сборную после требования со стороны УЕФА убрать с формы команды националистический лозунг "Героям слава". Политик опубликовал в Facebook сообщение, в котором обвинил в скандале Россию.

Глава партии "Европейская солидарность" напомнил, что лозунг "Слава Украине! Героям слава!" является официальным приветствием украинской армии. Слоган в ВСУ появился в 2018 году, когда Порошенко ещё был президентом.

"Это наше! И это — официальное приветствие украинской армии! Мы своих не сдаём. Это всегда было нашим лозунгом. И не государству, которое ведёт агрессивную войну против Украины, отменять нашу Славу. Хотя Россия только мечтает отменить Украину. Давайте поддержим нашу сборную и нашу страну", — написал Порошенко.

УЕФА ранее сообщил, что лозунг "Слава Украине! Героям слава!" не соответствует статье 5 регламента организации, являясь политическим и милитаристским. Во времена ВОВ приветствие использовалось прогитлеровскими организациями ОУН* и УПА*.

*запрещены на территории России