Россия может помочь Белоруссии не вылететь из элитного дивизиона ЧМ по хоккею

Сегодняшний матч России и Белоруссии на чемпионате мира по хоккею определит итоговое положение команд в группе А. Российская команда ведёт борьбу за первое место, а белорусская - за выживание в элитном дивизионе.

Обе команды устроит завершение матча в овертайме или серии булитов. Тогда и Россия, и Белоруссия получат как минимум по одному очку и решат свои задачи.

В таком случае Россия обойдёт Швейцарию и станет в группе первой. Белоруссия сможет не опуститься на последнее место и отправит в первый дивизион ЧМ по хоккею Великобританию.

Матч между Россией и Белоруссией в Риге начнётся в 20.15 по московскому времени. На данный момент положение в таблице группы А такое:

Швейцария - 15 очков; Россия - 14 (матч в запасе); Чехия - 13. Словакия - 12. Швеция - 10. Дания - 9. Белоруссия - 4 (матч в запасе). Великобритания - 4.

При равенстве очков учитываются личные встречи. Россия ранее победила Швейцарию, а Белоруссия проиграла Великобритании.