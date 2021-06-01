Сегодняшний матч России и Белоруссии на чемпионате мира по хоккею определит итоговое положение команд в группе А. Российская команда ведёт борьбу за первое место, а белорусская - за выживание в элитном дивизионе.
Обе команды устроит завершение матча в овертайме или серии булитов. Тогда и Россия, и Белоруссия получат как минимум по одному очку и решат свои задачи.
В таком случае Россия обойдёт Швейцарию и станет в группе первой. Белоруссия сможет не опуститься на последнее место и отправит в первый дивизион ЧМ по хоккею Великобританию.
Матч между Россией и Белоруссией в Риге начнётся в 20.15 по московскому времени. На данный момент положение в таблице группы А такое:
При равенстве очков учитываются личные встречи. Россия ранее победила Швейцарию, а Белоруссия проиграла Великобритании.
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