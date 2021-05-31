УЕФА выступила с обращением по поводу иска Суперлиги из-за возможного нарушения закона о конкуренции. Документ был подан в суд Мадрида, а сейчас перенаправлен в суд Евросоюза.
"УЕФА принимает к сведению объявление Европейского суда о передаче дела Суперлиги мадридским судом, несмотря на то, что девять клубов-учредителей вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет ее твердо защищать", — говорится в сообщении УЕФА.
О проекте Суперлиги стало известно 19 апреля. Участие приняли 12 клубов, после чего девять объявили о выходе. В проекте остались "Реал", "Барселона" и "Ювентус".
Ранее УЕФА открыла дисциплинарное дело против трёх клубов. Испанских грандов и туринский клуб могут исключить из Лиги чемпионов на один сезон.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ольга Бузова ранее вызвала недоумение волгоградцев тем, что очень вольно вела себя на сцене.