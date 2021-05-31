УЕФА отреагировал на иск со стороны Суперлиги

УЕФА выступила с обращением по поводу иска Суперлиги из-за возможного нарушения закона о конкуренции. Документ был подан в суд Мадрида, а сейчас перенаправлен в суд Евросоюза.

"УЕФА принимает к сведению объявление Европейского суда о передаче дела Суперлиги мадридским судом, несмотря на то, что девять клубов-учредителей вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет ее твердо защищать", — говорится в сообщении УЕФА.

О проекте Суперлиги стало известно 19 апреля. Участие приняли 12 клубов, после чего девять объявили о выходе. В проекте остались "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

Ранее УЕФА открыла дисциплинарное дело против трёх клубов. Испанских грандов и туринский клуб могут исключить из Лиги чемпионов на один сезон.