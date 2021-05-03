Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, вошла в руководство клуба. Общее собрание акционеров красно-белых ввело Салихову в состав совета директоров.
Кроме того, Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям "Спартака". В клубе заявили, что таким образом пытаются повысить эффективность управления. Зарема будет заниматься финансовой составляющей.
"Сюда не входят трансферы напрямую, она будет инспектировать условия, касающиеся комиссий. Зарема по образованию финансист, поэтому она и будет следить за финансовой составляющей", — заявил "СЭ" глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.
Также в совет директоров был включён Юсуф Алекперов, сын главы "Лукойла" и одного из главных акционеров Вагита Алекперова. Покинул руководство Сергей Михайлов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Как часто врут себе и окружающим мужчины? Какими бы болтушками ни были дамы, ни одна из них по части сексуального вранья не сравнится со среднестатистическим парнем.