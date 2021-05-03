Жена Федуна возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям "Спартака"

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, вошла в руководство клуба. Общее собрание акционеров красно-белых ввело Салихову в состав совета директоров.

Кроме того, Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям "Спартака". В клубе заявили, что таким образом пытаются повысить эффективность управления. Зарема будет заниматься финансовой составляющей.

"Сюда не входят трансферы напрямую, она будет инспектировать условия, касающиеся комиссий. Зарема по образованию финансист, поэтому она и будет следить за финансовой составляющей", — заявил "СЭ" глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

Также в совет директоров был включён Юсуф Алекперов, сын главы "Лукойла" и одного из главных акционеров Вагита Алекперова. Покинул руководство Сергей Михайлов.