Глава Суперлиги предложил сократить время футбольного матча

Президент "Реала" и новообразованной Суперлиги Флорентино Перес заявил, что в его турнире могут быть применены революционные правила футбола. В частности, продолжительность игры может быть сокращена для привлечения молодёжи.

"Молодёжь говорит, что футбольные матчи слишком долгие. С этим нужно что-то делать. Нужно сделать их более интересными или задуматься, чтобы сделать их короче", — приводит AS слова Переса.

Футбольные матчи продолжаются 90 минут и состоят из двух таймов по 45 минут. Идея о смене формата не нова — ранее в Италии предлагали сделать четыре тайма по 22,5 минуты. По мнению авторов идеи, это позволит экономить силы игрокам, а также больше зарабатывать на рекламе.

О создании Суперлиги заявили шесть английских, три испанских и три итальянских клуба. Планируется, что турнир с их участием стартует в августе 2021 года. УЕФА и национальные федерации выступают против такого турнира.

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