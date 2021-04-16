CAS простил американца Коулмана за пропуск трёх допинг-тестов

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию американского спринтера Кристиана Коулмана и сократил срок его дисквалификации. Бегун за пропуск трёх обязательных допинг-тестов в течение года ранее получил отстранение на 24 месяца.

Коулман подал апелляцию и смог сократить дисквалификацию до 18 месяцев. Спринтер сможет выйти на старт 14 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба CAS.

Коулман в 2017 году выиграл серебряные медали чемпионата мира на дистанции 100 метров и в эстафете 4 по 100 метров.

В 2019 году в Дохе бегун в этих же дисциплинах взял золотые награды. Несмотря на решение CAS, американец пропустит Олимпиаду в Токио.