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12-летний прыгун в воду из Казани вышел из комы

Спорт

Десятого апреля в бассейне ЦСКА юный прыгун в воду по имени Артемий ударился головой о бетонную вышку во время выполнения прыжка на соревнованиях.

По сведениям телеграм-канала "Мутко против", спортсмен воспринимает речь медиков и близких, а также шевелит руками и ногами. Вместе с тем, мальчик пока дезориентирован в пространстве.

Врачи ранее провели операцию юному спортсмену, после чего ввели пациента в состояние медицинской комы. Следственный комитет проводит проверку инцидента.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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