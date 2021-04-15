12-летний прыгун в воду из Казани вышел из комы

Десятого апреля в бассейне ЦСКА юный прыгун в воду по имени Артемий ударился головой о бетонную вышку во время выполнения прыжка на соревнованиях.
По сведениям телеграм-канала "Мутко против", спортсмен воспринимает речь медиков и близких, а также шевелит руками и ногами. Вместе с тем, мальчик пока дезориентирован в пространстве.
Врачи ранее провели операцию юному спортсмену, после чего ввели пациента в состояние медицинской комы. Следственный комитет проводит проверку инцидента.
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