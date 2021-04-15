Боец UFC Чимаев показал видео борьбы с Кадыровым

Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев провёл тренировку в Грозном вместе с главой республики Рамзаном Кадыровым. В Instagram спортсмен опубликовал видео, на котором борется с политиком.

"Тренировки идут полным ходом под руководством главы Чечни", — подписал Чимаев видео.

Чимаев на международной арене представляет Швецию. Гражданство этой страны он получил после переезда в 19 лет.

Хамзат выступает в среднем весе. На его счету девять побед в девяти боях в смешанных единоборствах. В UFC Чимаев выступал в 2020 году, победив Джона Филлипса, Райса Макки и Джеральда Мерсхарта.

В начале марта спортсмен заявил о завершении карьеры в ММА, но спустя три недели объявил о возвращении к спортивной карьере "после разговора с Кадыровым".