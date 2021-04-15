Олимпиада в Токио может пройт без "живых" зрителей

Вообще без физического присутствия зрителей могут пройти Олимпиада в Токио, а также Паралимпийские игры этим летом.

Так заявил журналистам японский министр «по вакцинации» Таро Коно. До этого 20 марта стало окончательно решено, что иностранных болельщиков на этих двух Олимпиадах не будет.

Из-за этого экономика Японии потеряет около 150 млрд иен ($1,37 млрд), больше всего «достанется» отельерам и владельцам ресторанов. Олимпиада была перенесена с 2020 года из-за пандемии.

Большинство жителей Японии выступает против проведения Олимпиады-2020 в Токио в этом году. За полную отмену высказались 39% опрошенных японцев, за повторный перенос Игр — 33%.