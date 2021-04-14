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Фьюри рассказал, как уничтожил Кличко

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри вспомнил о победе над Владимиром Кличко. Британец и украинец провели бой в Дюссельдорфе в ноябре 2015 года.

Фьюри рассказал, как уничтожил Кличко

Фьюри победил Кличко единогласным решением судей (115:112, 116:111, 115:112). Украинский боксёр потерял чемпионские титулы по версии IBF, IBO, WBO и WBA.

Позже, в 2017 году, Кличко проиграл Энтони Джошуа и принял решение о завершении карьеры. Британец нокаутировал украинца в 11-м раунде.

"Я полностью уничтожил Кличко — ментально, физически, духовно. Я забрал все его пояса. Потом титулы отняли у меня, а другие их просто подобрали. Так что я помог всем стать чемпионами", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Сейчас поясами по версии IBF, IBO, WBO и WBA обладает Джошуа. Бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе между Джошуа и Фьюри должен состояться 24 июля.

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Тайсон Фьюри против Владимира Кличко | Лучшие Моменты Боя
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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