Олимпийский чемпион Зубов возглавил рижское "Динамо"

Бывший хоккеист сборной России Сергей Зубов стал главным тренером рижского "Динамо". Перед 50-летним специалистом стоит задача выйти с латвийской командой в плей-офф КХЛ.

В последнем сезоне "Динамо" заняло последнее место в Западной конференции. В последний раз рижский клуб выходил в плей-офф Кубка Гагарина в сезоне-2013/14.

"Я понимаю, что ситуация непростая, но это вызов, который я принял, и буду делать все возможное и невозможное для того, чтобы команда снова поборолась за выход в плей-офф", — приводит пресс-служба "Динамо" слова Зубова.

Карьера Зубова

Зубов является олимпийским чемпионом Альбервиля-1992. Также на его счету два Кубка Стэнли. В России он выступал за ЦСКА и СКА, в НХЛ — за "Рейнджерс", "Питтсбург" и "Даллас". За океаном провёл более 1000 матчей.

В сезоне-2015/16 работал главным тренером СКА, позже три года возглавлял "Сочи". Три раза из четырёх его команды выходили в плей-офф.