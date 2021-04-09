Большунов ответил Резцовой на слова о звёздной болезни

Двукратный обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что не страдает звёздной болезнью. Так он отреагировал на слова олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что после успехов в этом сезоне лыжник "зазвездился".

По мнению Резцовой, Большунов ведёт себя непозволительно в отношении других спортсменов. Бывшая лыжница и биатлонистка считает, что "звёздная болезнь" помешает ему выступать на Олимпиаде.

"Я слышал, но интервью не читал и не собираюсь. Не считаю, что меня захлестнула звёздная болезнь. Зная человека, очень много неоднозначных высказываний, даже говорить ничего не буду", — приводит "СЭ" слова Большунова.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Большунов завоевал четыре награды - одну бронзовую и три серебряные. В этом сезоне лыжник впервые выиграл золото на чемпионате мира.