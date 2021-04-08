В МВД отреагировали на информацию об отсутствии наркотиков у Емелина

Ситуация с хоккеистом Алексеем Емелиным обрастает всё новыми подробностями. По сведениям Baza, в анализах капитана "Авангарда" на самом деле не было наркотических веществ.
Телеграм-канал сообщил, что в организме спортсмена нашли большое количество ибупрофена и парацетамола, то есть обезболивающих. Есть вероятность, что хоккеист, который в тот вечер получил травму, принял больше таблеток, чем можно было делать. Это могло спровоцировать острую печёночную недостаточность.
В МВД Татарстана, где ранее сообщали о наркотиках в организме Емелина, заявили, что пока не слышали о другой информации. Представитель полиции уточнил, что сведения о наркотиках в МВД предоставили врачи.
"Врачи нашли в организме хоккеиста следы наркотических веществ. При их обнаружении медики обязаны сообщить в МВД, что они и сделали. В свою очередь, МВД выполняет дальнейшую работу. Чья эта ошибка и реальны ли эти данные, остаётся на совести врачей. Впервые слышу от вас, что наркотические вещества у Емелина не обнаружили", — приводит RT слова представителя МВД.
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