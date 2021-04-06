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Месси обвинил судью матча с "Вальядолидом" в работе на "Реал"

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси во время матча чемпионата Испании против "Вальядолида" (1:0) заявил, что судья ищет повод, чтобы вынести ему предупреждение. С такими словами он обратился к администратору своей команды Карлесу Навалю.

Месси обвинил судью матча с "Вальядолидом" в работе на "Реал"

Телеканал Movistar+ зафиксировал фразу Месси и сделал расшифровку его слов:

"Он ищет повод, чтобы показать мне карточку. Уууу, невероятно", — заявил Месси.

В итоге аргентинец ушёл с поля без предупреждения. Если бы Месси получил жёлтую карточку, то получил бы автоматическую дисквалификацию на один матч и пропустил игру против "Реала".

Победа позволила "Барселоне" приблизиться к лидирующему "Атлетико" на одно очко. "Реал" каталонцы опережают на два очка.

Матч "Реал" — "Барселона" состоится 10 апреля и начнётся в 22.00 по московскому времени. В игре первого круга в Каталонии мадридцы оказались сильнее со счётом 3:1.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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