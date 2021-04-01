Медведев в ярости сломал ракетку об корт после поражения в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в четвертьфинале турнира ATP в Майами разбил ракетку об корт. Второй номер мирового рейтинга проиграл испанцу Роберто Баутисте Агуту в двух сетах - 4:6, 2:6.
В рейтинге ATP Медведев добавил 90 очков по итогам турнира в Майами. Россиянин останется второй ракеткой мира, уступая Новаку Джоковичу 1933 очка.
На турнире в Майами остался один россиянин. В четвертьфинале Андрей Рублёв сыграет с американцем Себастьяном Кордой. Теннисист имеет шанс обойти Роджера Федерера в рейтинге ATP. Если Рублёв выиграет турнир, то выйдет на седьмое место.
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