Ушкина, которая переходит в сборную Румынии, взяла серебро на ЧР

На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске завершилась спринтерская гонка у женщин. Спринт выиграла Евгения Павлова, которая прошла дистанцию за 20 минут 54,7 секунды без промахов.

Второй стала Наталья Ушкина с отставанием в 19,7 секунды. Спортсменка проводит последние гонки в России — в следующем сезоне она будет выступать за сборную Румынии. После соревнований представительница Саранска призналась, что даже высокие результаты на этом чемпионате не изменят её решения перейти в другую команду.

"Всё было решено в прошлом году. СБР меня легко отпустил. Если предложат вернуться? Нет, я уже настроилась на Румынию", — заявила Ушкина в эфире "Матч ТВ".

Третьей финишировала Ирина Казакевич с одним промахом и отставанием в 31,5 секунды.

Чемпионат России по биатлону: женский спринт

1. Евгения Павлова — 20 минут 54,7 секунды (0 промахов).

2. Наталья Ушкина — +19,7 (0).

3. Ирина Казакевич — +31,5 (1).

4. Анастасия Гореева — +33,2 (2).

5. Лариса Куклина — +43,3 (1).

6. Виктория Сливко — +1.00,4 (1).

7. Валерия Васнецова — +1.05,6 (2).

8. Анна Никлина — +1.08,4 (1).

9. Ульяна Кайшева — +1.09,0 (1).

10. Наталья Гербулова — +1.18,9 (1).

11. Светлана Миронова — 1.21,9 (2).

17. Татьяна Акимова — 2.09,9 (3).

26. Ольга Подчуфарова — 2.39,2 (1).