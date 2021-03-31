На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске завершилась спринтерская гонка у женщин. Спринт выиграла Евгения Павлова, которая прошла дистанцию за 20 минут 54,7 секунды без промахов.
Второй стала Наталья Ушкина с отставанием в 19,7 секунды. Спортсменка проводит последние гонки в России — в следующем сезоне она будет выступать за сборную Румынии. После соревнований представительница Саранска призналась, что даже высокие результаты на этом чемпионате не изменят её решения перейти в другую команду.
"Всё было решено в прошлом году. СБР меня легко отпустил. Если предложат вернуться? Нет, я уже настроилась на Румынию", — заявила Ушкина в эфире "Матч ТВ".
Третьей финишировала Ирина Казакевич с одним промахом и отставанием в 31,5 секунды.
Чемпионат России по биатлону: женский спринт
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