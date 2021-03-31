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Спорт » Одиночные виды » Биатлон

На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске завершилась спринтерская гонка у женщин. Спринт выиграла Евгения Павлова, которая прошла дистанцию за 20 минут 54,7 секунды без промахов.

Ушкина, которая переходит в сборную Румынии, взяла серебро на ЧР

Второй стала Наталья Ушкина с отставанием в 19,7 секунды. Спортсменка проводит последние гонки в России — в следующем сезоне она будет выступать за сборную Румынии. После соревнований представительница Саранска призналась, что даже высокие результаты на этом чемпионате не изменят её решения перейти в другую команду.

"Всё было решено в прошлом году. СБР меня легко отпустил. Если предложат вернуться? Нет, я уже настроилась на Румынию", — заявила Ушкина в эфире "Матч ТВ".

Третьей финишировала Ирина Казакевич с одним промахом и отставанием в 31,5 секунды.

Чемпионат России по биатлону: женский спринт

  • 1. Евгения Павлова — 20 минут 54,7 секунды (0 промахов).
  • 2. Наталья Ушкина — +19,7 (0).
  • 3. Ирина Казакевич — +31,5 (1).
  • 4. Анастасия Гореева — +33,2 (2).
  • 5. Лариса Куклина — +43,3 (1).
  • 6. Виктория Сливко — +1.00,4 (1).
  • 7. Валерия Васнецова — +1.05,6 (2).
  • 8. Анна Никлина — +1.08,4 (1).
  • 9. Ульяна Кайшева — +1.09,0 (1).
  • 10. Наталья Гербулова — +1.18,9 (1).
  • 11. Светлана Миронова — 1.21,9 (2).
  • 17. Татьяна Акимова — 2.09,9 (3).
  • 26. Ольга Подчуфарова — 2.39,2 (1).

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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