Фирма президента "Ростова" выкупила часть акций клуба

Футбольный клуб "Ростов" объявил об изменении состава акционеров. 49% акций команды выкупила компания ООО "Лернако", сообщает пресс-служба донского клуба.

Владелец "Лернако" — Арташес Арутюнянц, который является президентом "Ростова". С декабря 2020 года компания является генеральным спонсором академии "Ростова".

"Для нас это социальный проект, направленный на развитие академии клуба. Мы заинтересованы, чтобы наши воспитанники получали как можно больше знаний и опыта участия в различных соревнованиях", — прокомментировал Арутюнянц сделку.

"Ростов" после 23-х туров занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда набрала 37 очков.

4 апреля "Ростов" на своём поле примет московский "Спартак".