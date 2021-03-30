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Большунов снялся с "разделки" на чемпионате России, победил Мальцев

Спорт

Лыжник Александр Большунов не примет участия в 15-километровой гонке с раздельным стартом на чемпионате России. Победитель Кубка мира будет готовиться к завтрашнему командному спринту.

Большунов снялся с "разделки" на чемпионате России, победил Мальцев

Большунов в командном спринте выступит вместе с Александром Терентьевым.

Ранее Большунов выиграл две золотые медали чемпионат России. Он победил в спринте и скиатлоне. Кроме командного спринта, на соревнованиях в Тюмени запланированы эстафета и 50-километровый масс-старт.

Турнир продолжится до 4 апреля. На этом сезон-2020/21 для лыжников будет завершён.

Победу одержал Мальцев

В отсутствие Большунова лучший результат показал Артём Мальцев. Он прошёл 15 километров за 33 минуты 5,4 секунды.

Вторым стал Иван Якимушкин, отстав на 34,7 секунд. Третье место занял Андрей Ларьков, который прошёл дистанцию на 35 секунд медленнее.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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