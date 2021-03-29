Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович заявил, что опасается нападающего Артёма Дзюбу. Его команде предстоит сыграть против России 30 марта в Трнаве.
В последних двух матчах Дзюба забил два гола. Если нападающий отправит мяч в ворота Словакии, то догонит Александра Кержакова в списке самых результативных бомбардиров сборной.
"Дзюба забил оба мяча словенцам, это отличный форвард. Про него я могу рассказывать минут десять. Важно сдержать капитана сборной России, играть против него — вызов для защитников любой команды", — приводит "РИА Новости" слова Тарковича.
Сборная Словакии в первых матчах потеряла четыре очка. Команда сыграла вничью с Кипром (0:0) и Мальтой (2:2).
Сборная России две первые встречи выиграла. Команда Черчесова обыграла Мальту (3:1) и Словению (2:1).
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