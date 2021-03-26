Арбитра Левникова раскритиковали за стояние на колене перед матчем

Российский судья Кирилл Левников обратил на себя внимание болельщиков матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Англией и Сан-Марино. В соцсетях обсуждают поступок судьи, который встал на одно колено перед игрой.

Футболисты сборной Англии и Сан-Марино по возникшей недавно традиции преклоняют колено в поддержку движения Black Lives Matter. К ним перед игрой присоединился россиянин.

Ранее иностранными болельщиками был раскритикован арбитр Сергей Карасёв. Россиянин не встал на колено перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и мёнхенгладбахской "Боруссией".

Левников решил поступить иначе и нарвался на критику российских пользователей интернета. Вот лишь некоторые из комментариев:

"Каких негров угнетали родственники Левникова и где они их нашли?"

"Вот это позорище".

"Либо сглупил, либо прогнулся, чтобы судить дальше. Не знаю, что хуже".

"Левников, видимо, хочет уехать в Европу".

"Все побежали, и я побежал".