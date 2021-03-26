Российский судья Кирилл Левников обратил на себя внимание болельщиков матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Англией и Сан-Марино. В соцсетях обсуждают поступок судьи, который встал на одно колено перед игрой.
Футболисты сборной Англии и Сан-Марино по возникшей недавно традиции преклоняют колено в поддержку движения Black Lives Matter. К ним перед игрой присоединился россиянин.
Ранее иностранными болельщиками был раскритикован арбитр Сергей Карасёв. Россиянин не встал на колено перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и мёнхенгладбахской "Боруссией".
Левников решил поступить иначе и нарвался на критику российских пользователей интернета. Вот лишь некоторые из комментариев:
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