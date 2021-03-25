Семёнов признался, что не ожидал такой прыти от Мальты

Защитник сборной России Андрей Семёнов после матча против Мальты (3:1) заявил, что соперник удивил его организованной игрой. По словам футболиста, в российской команде никто не ожидал столь сложной игры с мальтийцами.

"Честно говоря, Мальта удивила, пришлось потратить немало сил. Во втором тайме мы хотели играть в свой футбол, но что-то не получилось, пропустили глупый гол, который привезли сами себе, и из-за этого появились какие-то нервы", — заявил Семёнов в интервью пресс-службе РФС.

Голы в этой встрече в составе сборной России забили Артём Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев. 27 марта команда Черчесова сыграет против Словении в Сочи, 30 марта отправится на выезд в Словакию.

После первого тура сборная России лидирует в отборочной группе, опережая Словению, Словакию, Кипр, Хорватию и Мальту.