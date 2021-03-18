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"Спартак" разорвал контракт с Дьяковым

Спорт » Командные виды » Футбол

"Спартак" расторг контракт с нападающим Виталием Дьяковым по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба красно-белых.

Форвард выступал за "Спартак-2" в 2020 году. На его счету 30 матчей и четыре гола в ФНЛ. Как ранее заявил глава пресс-службы "Спартака" Антон Фетисов, исключение Дьякова из заявки было решением тренерского штаба команды.

Виталий Дьяков

Дьяков - воспитанник футбольной академии "Локомотив". За основной состав клуба не провёл ни одного матча.

В своей карьере 32-летний Дьяков выступал за:

  • "Сочи-04";
  • "Губкин";
  • "Ростов";
  • "Динамо" (Москва);
  • "Сивасспор" (Турция);
  • "Динамо" (Минск).

В 2014 году с "Ростовом" выиграл Кубок России. Два раза выходил на поле в составе второй сборной России.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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