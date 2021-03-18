"Спартак" разорвал контракт с Дьяковым

"Спартак" расторг контракт с нападающим Виталием Дьяковым по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба красно-белых.
Форвард выступал за "Спартак-2" в 2020 году. На его счету 30 матчей и четыре гола в ФНЛ. Как ранее заявил глава пресс-службы "Спартака" Антон Фетисов, исключение Дьякова из заявки было решением тренерского штаба команды.
Дьяков - воспитанник футбольной академии "Локомотив". За основной состав клуба не провёл ни одного матча.
В своей карьере 32-летний Дьяков выступал за:
В 2014 году с "Ростовом" выиграл Кубок России. Два раза выходил на поле в составе второй сборной России.
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