Бельгийские клубы проголосовали за совместный чемпионат с Голландией

Все профессиональные клубы высших дивизионов чемпионата Бельгии единодушно проголосовали за продвижение проекта совместного чемпионата с Голландией. Турнир под названием BeNeLiga может стартовать в 2025 году.

По сообщению бельгийской ПроЛиги, на заседании 16 марта клубы обсудили будущее национального футбола. 25 клубов проголосовали за создание проекта, который по их мнению может привлечь дополнительное финансирование.

Очертания новой лиги пока неизвестны. Бельгийцы только сообщают о том, что клубы, которые будут выступать в BeNeLiga, должны иметь право выставить в национальный чемпионаты молодёжные команды.

Как сообщает журналист Джон Рест в Twitter, до завершения телевизионных контрактов в чемпионатах Бельгии осталось четыре года, поэтому BeNeLiga стартовать раньше не может. Сейчас бельгийская лига получает 103 млн евро за сезон, голландская - 80 млн.

Также отмечается, что для создания турнира необходимо провести большую работу. Так, бельгийцам и голландцам необходимо убедить УЕФА изменить собственные регламенты, по которым будет разрешено проводить межгосударственные чемпионаты.