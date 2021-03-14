Российская лыжница Ступак взяла бронзу в последней гонке Кубка мира

В финале Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине завершились женские соревнования. 30-километровую гонку преследования выиграла норвежка Хайди Венг.
Второе место с отставанием в 4,5 секунды заняла шведка Эбба Андерсон. Россиянка Юлия Сутпак, которая в субботу выиграла 10-километровый масс-старт, финишировала третьей с отставанием в 37,3 секунды.
Участие в гонке приняли ещё шестеро российских лыжниц. Татьяна Сорина финишировала шестой. Остальные показали результат за пределами топ-25.
Кубок мира в этом сезоне выиграла американка Джесси Диггинс. Второй стала россиянка Юлия Ступак, третьей — шведка Эбба Андерссон.
Дистанционный Кубок мира в активе Джесси Диггинс. Спринтерский зачёт выиграла словенка Анамария Лампич. В молодёжном зачёте (до 23 лет) победила шведка Линн Сван.
В женском Кубке наций победу одержала команда Швеции. Сборная России заняла второе место.
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