Российская лыжница Ступак взяла бронзу в последней гонке Кубка мира

В финале Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Энгадине завершились женские соревнования. 30-километровую гонку преследования выиграла норвежка Хайди Венг.

Второе место с отставанием в 4,5 секунды заняла шведка Эбба Андерсон. Россиянка Юлия Сутпак, которая в субботу выиграла 10-километровый масс-старт, финишировала третьей с отставанием в 37,3 секунды.

Результаты россиянок

Участие в гонке приняли ещё шестеро российских лыжниц. Татьяна Сорина финишировала шестой. Остальные показали результат за пределами топ-25.

6. Татьяна Сорина — 1.43,5.

27. Вероника Степанова — 4.18,3.

36. Евгения Крупицкая — 5.07,2.

39. Наталья Непряева — 5.18,2.

40. Мария Истомина — 5.19,1.

43. Христина Мацокина — 5.53,0.

Итоги Кубка мира

Кубок мира в этом сезоне выиграла американка Джесси Диггинс. Второй стала россиянка Юлия Ступак, третьей — шведка Эбба Андерссон.

Джесси Диггинс (США) — 1347 очков. Юлия Ступак (Россия) — 1079. Эбба Андерссон (Швеция) — 1011. Рози Бреннан (США) — 919. Татьяна Сорина (Россия) — 851. Наталья Непряева (Россия) — 733.

Дистанционный Кубок мира в активе Джесси Диггинс. Спринтерский зачёт выиграла словенка Анамария Лампич. В молодёжном зачёте (до 23 лет) победила шведка Линн Сван.

Итоги Кубка наций

В женском Кубке наций победу одержала команда Швеции. Сборная России заняла второе место.

Швеция — 3172. Россия — 3035. США — 3021. Норвегия — 2043. Германия — 1270. Финляндия — 1235.