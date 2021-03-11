Тихонов назвал Клебо первым норвежцем, который поступил по-мужски

Олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов поддержал решение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который отозвал апелляцию из-за дисквалификации в марафоне на чемпионате мира-2021.
По словам Тихонова, это первый норвежец на его памяти, который поступил по совести. Бывший биатлонист связал поступок Клебо с давлением прессы.
"Думаю, это связано с давлением прессы, общественности, любителей лыжного спорта. В других случаях норвежцы будут драться до конца, все в соплях, как угодно. Этот случай — исключительный", — приводит ТАСС слова Тихонова.
По его мнению, норвежцы всегда сами всех обвиняют и тем самым вызывают к себе негативное отношение.
В результате дисквалификации Клебо за столкновение с Александром Большуновым на финише марафона чемпионом мира стал Эмиль Иверсен, а россиянин завоевал серебряную медаль.
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