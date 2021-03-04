Американская биатлонистка Сюзан Данкли обратила внимание Международного союза биатлонистов (IBU) на плакат с обнажённой девушкой, который был вывешен в вакс-кабине во время этапа Кубка мира в Нове-Место.
Спортсменка возмутилась тем, что IBU позволяет размещать подобные изображения и посчитала это дискриминацией по гендерному признаку.
"IBU ввёл новую политику гендерного равенства. Приведу пример. Это календарь с полураздетой женщиной в вакс-кабине на этапе в Нове-Место. Такие плакаты часто выпускают производители смазки для лыж.
Мне становится некомфортно. Этот календарь — сообщение о том, что в этой кабине не место женщинам. Если мы хотим равноправия, то нужно начинать с уважения", — написала Данкли в Instagram.
Шведские биатлонистки Ханна Эберг и Муна Брурссон поддержали позицию Данкли.
"Разочаровывает, что такое всё ещё существует. Это ужасно. Биатлон прошёл длинный путь на пути к гендерному равенству, но некоторые аспекты ещё остаются", — приводит Expressen слова Эберг.
"Согласна со Сьюзан. Хорошо, что она обратила на это внимание. Шаблоны нужно ломать", — заявила Брурссон.
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