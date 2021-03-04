Биатлонистки возмутились плакатом с обнажённой девушкой в Нове-Место

Американская биатлонистка Сюзан Данкли обратила внимание Международного союза биатлонистов (IBU) на плакат с обнажённой девушкой, который был вывешен в вакс-кабине во время этапа Кубка мира в Нове-Место.

Спортсменка возмутилась тем, что IBU позволяет размещать подобные изображения и посчитала это дискриминацией по гендерному признаку.

"IBU ввёл новую политику гендерного равенства. Приведу пример. Это календарь с полураздетой женщиной в вакс-кабине на этапе в Нове-Место. Такие плакаты часто выпускают производители смазки для лыж. Мне становится некомфортно. Этот календарь — сообщение о том, что в этой кабине не место женщинам. Если мы хотим равноправия, то нужно начинать с уважения", — написала Данкли в Instagram.

Биатлонистки поддержали Данкли

Шведские биатлонистки Ханна Эберг и Муна Брурссон поддержали позицию Данкли.

"Разочаровывает, что такое всё ещё существует. Это ужасно. Биатлон прошёл длинный путь на пути к гендерному равенству, но некоторые аспекты ещё остаются", — приводит Expressen слова Эберг. "Согласна со Сьюзан. Хорошо, что она обратила на это внимание. Шаблоны нужно ломать", — заявила Брурссон.