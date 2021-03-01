Стал известен состав сборной России на этап КМ по биатлону в Нове-Место
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на этап Кубка мира в Нове-Место. Соревнования в Чехии пройдут с 4 по 14 марта.
Состав сборной России по биатлону
Мужчины
- Евгений Гараничев.
- Матвей Елисеев.
- Эдуард Латыпов.
- Александр Логинов.
- Кирилл Стрельцов.
- Карим Халили.
Женщины
- Татьяна Акимова.
- Ирина Казакевич.
- Ульяна Кайшева.
- Лариса Куклина.
- Светлана Миронова.
- Евгения Павлова.
Расписание этапа Кубка мира в Нове-Место
- 4 марта, 18.05 — Эстафета (женщины).
- 5 марта, 17.20 — Эстафета (мужчины).
- 6 марта, 13.00 — Спринт (женщины).
- 6 марта, 17.40 — Спринт (мужчины).
- 7 марта, 14.00 — Гонка преследования (женщины).
- 7 марта, 18.00 — Гонка преследования (мужчины).
- 11 марта, 19.30 — Спринт (мужчины).
- 12 марта, 19.30 — Спринт (женщины).
- 13 марта, 16.45 — Гонка преследования (мужчины).
- 13 марта, 19.15 — Гонка преследования (женщины).
- 14 марта, 12.25 — Смешанная эстафета.
- 14 марта, 15.45 — Сингл-микст.