Стал известен состав сборной России на этап КМ по биатлону в Нове-Место

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на этап Кубка мира в Нове-Место. Соревнования в Чехии пройдут с 4 по 14 марта.

Состав сборной России по биатлону

Мужчины

Евгений Гараничев.

Матвей Елисеев.

Эдуард Латыпов.

Александр Логинов.

Кирилл Стрельцов.

Карим Халили.

Женщины

Татьяна Акимова.

Ирина Казакевич.

Ульяна Кайшева.

Лариса Куклина.

Светлана Миронова.

Евгения Павлова.

Расписание этапа Кубка мира в Нове-Место

4 марта, 18.05 — Эстафета (женщины).

5 марта, 17.20 — Эстафета (мужчины).

6 марта, 13.00 — Спринт (женщины).

6 марта, 17.40 — Спринт (мужчины).

7 марта, 14.00 — Гонка преследования (женщины).

7 марта, 18.00 — Гонка преследования (мужчины).

11 марта, 19.30 — Спринт (мужчины).

12 марта, 19.30 — Спринт (женщины).

13 марта, 16.45 — Гонка преследования (мужчины).

13 марта, 19.15 — Гонка преследования (женщины).

14 марта, 12.25 — Смешанная эстафета.

14 марта, 15.45 — Сингл-микст.