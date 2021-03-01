Вяльбе запретила российским лыжникам пользоваться соцсетями

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что планирует запретить участникам чемпионата мира в Оберстдорфе пользоваться соцсетями. По её словам, гаджеты отвлекают спортсменов от соревнований.

Глава российских лыжников привела в пример Евегния Белова, которого от тренировок отвлекает Instagram.

"Он ведёт его сам, делает большие видео, выкладывает, и это всё отвлекает человека. А если он ещё и общается с теми, кто ему что-то пишет, то это вообще жесть какая-то!", — приводит РИА "Новости" слова Вяльбе.

Президент ФЛГР отметила, что спортсмен таким образом вникает в то, что ему не нужно для выступления на турнирах.

"Ему бы лучше больше общаться с ребятами из команды, сидеть за столом, смеяться, а не молча есть, чернее тучи, и обратно идти в свою комнату, сидеть в этом интернете", — заявила Вяльбе.

Вяльбе отметила, что без жёсткой дисциплины невозможно добиться того, чтобы спортсмены были сосредоточены на выступлениях. На прошлом чемпионате мира для лыжников действовал запрет на соцсети.

"Мы отбирали до этого телефоны, запрещали, думаю, что надо опять возвращаться к этому. Только жёсткая дисциплина может привести к результату, по-другому, к сожалению, не получается", — говорит Вяльбе.