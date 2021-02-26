Польховский пропустит этапы КМ по биатлону в Нове-Место

Главный тренер биатлонной сборной России Валерий Польховский будет отсутствовать во время этапов Кубка мира в Нове-Место. Причина — состояние здоровья специалиста.

Во время чемпионата мира в Поклюке Польховский пропустил несколько гонок. Российский тренер был госпитализирован в больницу.

Ранее Польховский перенёс коронавирус. Тренер в ближайшее время пройдёт медобследование, сообщает ТАСС.

Этапы Кубка мира в Нове-Место запланированы с 4 по 14 марта.