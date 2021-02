Россиянка Юлия Путинцева, которая сейчас представляет Казахстан, попала в очередную скандальную историю. Во время матча против Лауры Зигемунд на турнире WTA в Аделаиде теннисистка была крайне недовольна действиями судьи на вышке.

Путинцева несколько раз нагрубила арбитру, а после одного из розыгрышей бросила на корт ракетку. За это она получила штрафное очко. Также теннисистка в конце игры настолько долго перевязывала шнурки на кроссовках, что обидела соперницу. Зигемунд после завершения игры не захотела сделать традиционное приветствие ракетками.

Umpire Miri Bley did not like Putintseva saying the line umpires are not professionals. #AdelaideInternational pic.twitter.com/Crs6zTJelV