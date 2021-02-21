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Лиза Тереза Хаузер выиграла масс-старт на ЧМ по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону состоялся женский масс-старт. Россиянки Светлана Миронова и Ирина Казакевич не смогли завоевать медалей в последней гонке.

Лиза Тереза Хаузер выиграла масс-старт на ЧМ по биатлону

Первый рубеж

Группу из 30 спортсменок закономерно повели за собой норвежка Тириль Экхофф и итальянка Доротея Вирер. Казакевич шла в середине пелетона, Миронова — в его конце. Первый рубеж обе россиянки провели на отлично, закрыв все мишени.

Миронова и Казакевич ушли на круг среди лидеров в десяти секундах, в то время, как основные фаворитки заходили на штрафные круги.

  • 1. Элиза Гаспарин. (0 промахов).
  • 2. Марте Ройселанн — +2,3 секунды (0).
  • 3. Селина Гаспарин — +2,4.
  • 8. Ирина Казакевич — +6,1.
  • 11. Светлана Миронова — +10,1.

Второй рубеж

Ко второму огневому рубежу спортсменки проходили двумя практически равными группами. Казакевич и Миронова шли среди лидеров.

Казакевич идеально провела и вторую стрельбу лёжа, а Миронова допустила один промах. Ирина пересекла отсечку после рубежа третьей, Светлана — 16-й.

  • 1. Лиза Тереза Хаузер — (0).
  • 2. Байба Бендика -+2,6 (0).
  • 3. Ирина Казакевич — +3,3 (0).
  • 4. Тириль Экхофф -+5,1 (1).
  • 16. Миронова — +28,2 (1).

Третий рубеж

На третьем круге Казакевич смогла удержаться в группе лидеров с Экхофф, Тандреволд, Хаузер и Бендикой. Миронова шла во второй группе с отставанием в 23 секунды.

Казакевич на первой "стойке" допустила два промаха. Мирнова "застрелилась" — четыре промаха!

Тем временем продолжили закрывать все мишени Лиза Тереза Хаузер и Байба Бендика. Они ушли на круг лидерами с отрывом от Экхофф в 17 секунд.

Казакевич после штрафных кругов уступала минуту, Миронова — две.

  • 1. Лиза Тереза Хаузер — 0
  • 2. Байба Бендика — +2,2.
  • 3. Тириль Экхофф — +19,4 (2).
  • 14. Казакевич — 1.03,9 (2).
  • 25. Миронова — 2.09,4 (5).

Четвёртый рубеж

Хаузер и Бендика пришли на четвёртый рубеж с отрывом. Австрийка отстрелялась чисто и убежала к своей первой золотой медали чемпионатов мира. Латвийка зашла на два штрафных круга.

Борьбу за медали повели Лиза Витоцци и три норвежки — Ройселанн, Тандреволд и Экхофф.

Казакевич допустила два промаха, Миронова добавила ещё один штрафной круг. Россиянки ушли на финальный круг в районе двадцатки.

  • 1. Лиза Тереза Хаузер — (0).
  • 2. Лиза Витоцци — +18,3 (1).
  • 3. Марте Ройселанн — +28,1 (1).
  • 4. Ингрид Тандреволд — +31,9 (1).
  • 5. Тириль Экхофф — +37,7 (3).
  • 19. Ирина Казакевич — +2.16,9 (4).
  • 23. Светлана Миронова — +2.34,5 (6).

Лиза Тереза Хаузер — чемпионка мира!

На последнем круге Хаузер не растеряла преимущества и впервые в карьере стала чемпионкой мира. Она стала первой женщиной из Австрии, которая завоевала этот титул.

Борьбу за медали повели три норвежки Тандреволд подошла к финишу с просветом и стала серебряным призёром. На последних метрах дистанции Экхофф обошла Ройселанн и оставила лучшую биатлонистку турнира 2020 года без наград на этом турнире.

Миронова в итоге обошла Казакевич и финишировала 19-й. Ирина пересекла черту следом за Светланой 20-й.

  1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 36.05,7 (0).
  2. Ингрид Тандреволд (Норвегия) — +21,7 (1).
  3. Тириль Экхофф (Норвегия) — +23,0 (3).
  4. Марте Ройселанн (Норвегия) — +23,6 (1).
  5. Лиза Витоцци (Италия) — +48,9 (2).
  6. Франциска Пройсс (Гермаия) — +52,6 (2).
  • 19. Светлана Миронова (Россия) — +2.21,8 (6).
  • 20. Ирина Казакевич (Россия) — +2.25,3 (4).

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Автор: Артём Пермяков
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