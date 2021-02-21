В словенской Поклюке на чемпионате мира по биатлону состоялся женский масс-старт. Россиянки Светлана Миронова и Ирина Казакевич не смогли завоевать медалей в последней гонке.
Группу из 30 спортсменок закономерно повели за собой норвежка Тириль Экхофф и итальянка Доротея Вирер. Казакевич шла в середине пелетона, Миронова — в его конце. Первый рубеж обе россиянки провели на отлично, закрыв все мишени.
Миронова и Казакевич ушли на круг среди лидеров в десяти секундах, в то время, как основные фаворитки заходили на штрафные круги.
Ко второму огневому рубежу спортсменки проходили двумя практически равными группами. Казакевич и Миронова шли среди лидеров.
Казакевич идеально провела и вторую стрельбу лёжа, а Миронова допустила один промах. Ирина пересекла отсечку после рубежа третьей, Светлана — 16-й.
На третьем круге Казакевич смогла удержаться в группе лидеров с Экхофф, Тандреволд, Хаузер и Бендикой. Миронова шла во второй группе с отставанием в 23 секунды.
Казакевич на первой "стойке" допустила два промаха. Мирнова "застрелилась" — четыре промаха!
Тем временем продолжили закрывать все мишени Лиза Тереза Хаузер и Байба Бендика. Они ушли на круг лидерами с отрывом от Экхофф в 17 секунд.
Казакевич после штрафных кругов уступала минуту, Миронова — две.
Хаузер и Бендика пришли на четвёртый рубеж с отрывом. Австрийка отстрелялась чисто и убежала к своей первой золотой медали чемпионатов мира. Латвийка зашла на два штрафных круга.
Борьбу за медали повели Лиза Витоцци и три норвежки — Ройселанн, Тандреволд и Экхофф.
Казакевич допустила два промаха, Миронова добавила ещё один штрафной круг. Россиянки ушли на финальный круг в районе двадцатки.
На последнем круге Хаузер не растеряла преимущества и впервые в карьере стала чемпионкой мира. Она стала первой женщиной из Австрии, которая завоевала этот титул.
Борьбу за медали повели три норвежки Тандреволд подошла к финишу с просветом и стала серебряным призёром. На последних метрах дистанции Экхофф обошла Ройселанн и оставила лучшую биатлонистку турнира 2020 года без наград на этом турнире.
Миронова в итоге обошла Казакевич и финишировала 19-й. Ирина пересекла черту следом за Светланой 20-й.
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