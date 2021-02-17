Российские биатлонисты не смогли завоевать медалей в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке. Лучшим из россиян стал Карим Халили.
Александр Логинов и Матвей Елисеев практически синхронно допустили по три промаха на огневых рубежах. Уже после второй отсечки оба утратили какие-либо шансы на борьбу за награды.
В итоге Логинов финишировал с отставанием более четырёх минут от лидера, а Елисеев - более шести.
Карим Халили из последней группы смог показать лучший результат мужской команды на этом чемпионате. Без промахов молодой спортсмен финишировал шестым.
Евгений Гараничев стал 16-м с двумя промахами. На лыжне опытный биатлонист показал результат, сравнимый с показателями Халили.
Первым стал норвежский биатлонист Струла Легрейд, который смог пройти дистанцию без промахов за 49 минут 27,6 секунды. Это его первая победа на чемпионатах мира.
Вторым финишировал немец Арнд Пайффер с отставанием в 16,9 секунды. Третьим стал Йоханнес Дале, который с одной штрафной минутой отстал на 40,9 секунды.
Йоханнес Бё снова не смог победить. Лидера Кубка мира подвела стрельба - два промаха на "стойках".
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