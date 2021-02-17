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Майгуров назвал пятое место Мироновой надеждой для сборной России

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров остался доволен женской индивидуальной гонкой на чемпионате мира. По его словам, пятое место Мироновой оставляет надежду на медали.

Майгуров назвал пятое место Мироновой надеждой для сборной России

"День, который подарил нам надежду. Хочу поддержать нашу команду и тренерский штаб", — приводит СБР слова Майгурова.

Президент СБР отметил, что Миронова была в "одном выстреле" от награды. По его мнению, ровная работа на дистанции всех женщин оставляет шансы на медали в эстафетной гонке. Также он выразил доверие тренерскому штабу.

"Кредит доверия тренерам по-прежнему полон, я верю в правильность выбранного курса", — отметил Майгуров.

Миронова — лучшая из сборной России

Пятый результат Мироновой пока лучший для сборной России на этом турнире. Ранее в гонке преследования седьмое место занял Эдуард Латыпов.

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Автор: Артём Пермяков
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