В Поклюке индивидуальной гонкой продолжается ЧМ по биатлону

Чемпионат мира по биатлону 16 февраля продолжится женской индивидуальной гонкой. Спортсменки выйдут на старт в 14.05 по московскому времени. Трансляция будет доступна на "Матч ТВ".

Россию в этой гонке представляют Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Старт-лист женской индивидуальной гонки

1. Лиза Витоцци (Италия).

2. Елена Пидгрушная (Украина).

4. Анна Сола (Белоруссия).

5. Анаис Шевалье (Франция).

7. Линн Перссон (Швеция).

10. Доротея Вирер (Италия).

14. Динара Алимбекова (Белоруссия).

18. Жюли Симон (Франция).

20. Ульяна Кайшева (Россия).

22. Ханна Эберг (Швеция).

25. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

33. Дениз Херрманн (Германия).

36. Марте Олсбу Ройселанн (Норвегия).

45. Тириль Экхофф (Норвегия).

56. Ингрид Тандреволд (Норвегия).

59. Анаис Бескон (Франция).

64. Юлия Джима (Украина).

73. Лариса Куклина (Россия).

93. Светлана Миронова (Россия).