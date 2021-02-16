Чемпионат мира по биатлону 16 февраля продолжится женской индивидуальной гонкой. Спортсменки выйдут на старт в 14.05 по московскому времени. Трансляция будет доступна на "Матч ТВ".
Россию в этой гонке представляют Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Лариса Куклина.
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