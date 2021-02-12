Латыпов показал лучший результат среди россиян в спринте ЧМ

Российский биатлонист Эдуард Латыпов в спринтерской гонке на чемпионате мира в Поклюке показал высокую скорость. Россиянин даже с одним промахом, который допустил на стойке, оставался претендентом на медали.

После огневого рубежа Латыпов уходил четвёртым. Финишировал россиянин с восьмым промежуточным результатом, опередив Матвея Елисеева и Александра Логинова.

От лидера гонки Мартина Понсиуломы россиянин отстал на 33,3 секунды.