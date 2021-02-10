Логинов допустил три промаха на первом этапе смешанной эстафеты ЧМ

Российский биатлонист Александр Логинов не смог точно провести стрельбу на первом этапе смешанной эстафеты чемпионата мира. На двух огневых рубежах он допустил три промаха.

На "лёжке" Логинов не попал два раза, на "стойке" — один. Россиянин использовал три дополнительных патрона, чтобы закрыть мишени.

Первым эстафету следующему участнику передал белорус Антон Смольский, вторым — француз Эмельен Жаклен, третьим — норвежец Струла Легрейд.

Логинов передал эстафету Эдуарду Латыпову седьмым с отставанием в 29,5 секунды от лидеров. Выше российской команды также сборные Словении, Украины и Канады.