Глава ЦСКА подписался на Instagram Рондона и Бохинена

Нападающий Саломон Рондон и полузащитник Эмиль Бохинен близки к подписанию контрактов с ЦСКА. Сегодня глава совета директоров клуба Максим Орешкин подписался на страницы в Instagram обоих футболистов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ЦСКА ведёт переговоры с Рондоном и Бохиненом. В ближайшее время футболисты должны пройти медосмотр для армейцев и подписать контракты.

Саломон Рондон

Рондон в чемпионате РПЛ выступал за "Рубин" и "Зенит". В 2016 году венесуэлец уехал в Англию, где играл за "Вест Бромвич" и "Ньюкасл". В китайской суперлиге за "Далян Инфань" выступает с 2019 года.

"Рубин" — 56 матчей, 24 гола.

"Зенит" — 58 матчей, 28 голов.

Эмиль Бохинен

Норвежец Бохинен является воспитанником "Стабека". В основе клуба он дебютировал в 2017 году. В 63 матчах полузащитник забил девять мячей.

Бохинен имеет опыт выступлений за молодёжную сборную Норвегии. В команде он провёл десять матчей.