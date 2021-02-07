Евгений Плющенко пообещал своей 12-летней ученице Софье Титовой подарить iPhone последней модели за исполнение акселя в 3,5 оборота на тренировке.
"iPhone - приз за аксель в 3,5 оборота от Евгения Викторовича? Софа, молодец! Добила", - написала в Instagram жена фигуриста Яна Рудковская.
"Я когда-то не сдерживал обещания? Завтра вместе вручим", - ответил Плющенко.
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