Итальянская пресса часто пишет нелицеприятные статьи о футбольных игроках. Однако к этому надо привыкнуть.
Так бывший форвард "Болоньи" и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал дебют Александра Кокорина во флорентийской "Фиорентине". Журналисты назвали Кокорина "деревянным".
"Критика итальянцев? Я играл там 10 лет, они всегда это пишут про каждого. Завтра Кокорин забьёт два мяча и будет идолом во Флоренции. Не надо обращать на это внимание. Нужно терпеть, работать и делать всё, что от тебя требует главный тренер. У Кокорина ещё будет время показать и доказать, что он хороший и нестандартный футболист", — отметил Колыванов.
Что происходит в Казахстане и почему он не хочет участвовать в дальнейшей интеграции в евразийское пространство?