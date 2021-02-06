Колыванов верит, что Кокорин станет "итальянским идолом"

Итальянская пресса часто пишет нелицеприятные статьи о футбольных игроках. Однако к этому надо привыкнуть.

Так бывший форвард "Болоньи" и сборной России Игорь Колыванов прокомментировал дебют Александра Кокорина во флорентийской "Фиорентине". Журналисты назвали Кокорина "деревянным".