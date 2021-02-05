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Загитова упала на Кубке Первого канала, Медведева откатала чисто

Спорт » Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Евгения Медведева выступили с показательными номерами на командном турнире Кубок Первого канала в Москве.

Загитова выступала под музыку "Эсмеральда". Спортсменка чисто выполнила лутц и упала при исполнении флипа.

Медведева каталась под музыку Анны Герман "Эхо любви". Она чисто откатала программу, выполнив тройной сальхов.

Загитова и Медведева будут капитанами команд на этом турнире. Сегодня при жеребьёвке станут известны составы команд и пройдёт прыжковый турнир.

Автор: Артём Пермяков
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