Загитова упала на Кубке Первого канала, Медведева откатала чисто

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Евгения Медведева выступили с показательными номерами на командном турнире Кубок Первого канала в Москве.

Загитова выступала под музыку "Эсмеральда". Спортсменка чисто выполнила лутц и упала при исполнении флипа.

Медведева каталась под музыку Анны Герман "Эхо любви". Она чисто откатала программу, выполнив тройной сальхов.

Загитова и Медведева будут капитанами команд на этом турнире. Сегодня при жеребьёвке станут известны составы команд и пройдёт прыжковый турнир.