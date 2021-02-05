Загитова упала на Кубке Первого канала, Медведева откатала чисто

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира Евгения Медведева выступили с показательными номерами на командном турнире Кубок Первого канала в Москве.
Загитова выступала под музыку "Эсмеральда". Спортсменка чисто выполнила лутц и упала при исполнении флипа.
Медведева каталась под музыку Анны Герман "Эхо любви". Она чисто откатала программу, выполнив тройной сальхов.
Загитова и Медведева будут капитанами команд на этом турнире. Сегодня при жеребьёвке станут известны составы команд и пройдёт прыжковый турнир.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...