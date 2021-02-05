Овечкин покорил очередной исторический рубеж в НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ещё на одну шайбу приблизился к "вечному" рекорду Уэйна Гртецки. Россиянин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс".

Теперь на счету Овечкина 709 шайб в "регулярке". Александр Великий обошёл Майка Гартнера и вышел на седьмое место в списке снайперов в истории НХЛ. Следующая цель российского форварда - шестое место Фила Эспозито, который за свою карьеру забросил 717 шайб.

7 лучших снайперов в истории НХЛ

Уэйн Гретцки - 894 шайбы. Горди Хоу - 801. Яромир Ягр - 766. Бретт Халл - 741. Марсель Дионн - 731. Фил Эспозито - 717. Александр Овечкин - 708.

Достижение Овечкина было омрачено поражением "Кэпиталз" со счётом 2:4. Команда в Восточном дивизионе занимает третье место, набрав 15 очков в 11-ти матчах.

Неудачный старт Овечкина

Овечкин на старте сезона не показывает своей привычной результативности. Россиянин на данный момент забросил 3 шайбы и сделал 5 результативных передач.

Вместе с тем, Овечкин пропустил четыре игры из-за ситуации с нарушением "ковидных" правил. НХЛ отстранила четверых россиян "Вашингтона", которые во время выездной серии собрались вместе в гостиничном номере.