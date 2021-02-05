Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ещё на одну шайбу приблизился к "вечному" рекорду Уэйна Гртецки. Россиянин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс".
Теперь на счету Овечкина 709 шайб в "регулярке". Александр Великий обошёл Майка Гартнера и вышел на седьмое место в списке снайперов в истории НХЛ. Следующая цель российского форварда - шестое место Фила Эспозито, который за свою карьеру забросил 717 шайб.
Достижение Овечкина было омрачено поражением "Кэпиталз" со счётом 2:4. Команда в Восточном дивизионе занимает третье место, набрав 15 очков в 11-ти матчах.
Овечкин на старте сезона не показывает своей привычной результативности. Россиянин на данный момент забросил 3 шайбы и сделал 5 результативных передач.
Вместе с тем, Овечкин пропустил четыре игры из-за ситуации с нарушением "ковидных" правил. НХЛ отстранила четверых россиян "Вашингтона", которые во время выездной серии собрались вместе в гостиничном номере.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...