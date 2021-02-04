Трансляция ЧЕ по биатлону стала самой популярной в России

Трансляция смешанной эстафеты Чемпионата Европы по биатлону на "Матч ТВ" стала самой популярной среди российских телезрителей в своём тайм-слоте. Гонка состоялась в 31 января, трансляция проводилась с 14.50 до 16.00.

В это время телеканал "Матч ТВ" стал самым популярным — трансляцию посмотрели 8,4% российских зрителей. Второе место в тайм-слоте у СТС (7,9%), третье — у "РЕН ТВ" (7,7%).

Сборная России заняла в гонке седьмое место. Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили уступили лидерам 1 минуту 50 секунд. Биатлонисты использовали 10 дополнительных патронов и не смогли закрыть одну мишень.

На новость о популярности трансляции эмоционально отреагировал комментатор гонки Дмитрий Губерниев.