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РФС разрешил "Химкам" выступать в следующем сезоне с замечаниями

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) выдал "Химкам" лицензию для участия в следующем сезоне в чемпионате РПЛ. Вместе с тем, к клубу есть некоторые претензии, которые должны быть устранены до окончания нынешнего сезона.

РФС разрешил "Химкам" выступать в следующем сезоне с замечаниями

По словам директора службы коммуникаций РФС Кирилла Мельникова, "Химки" должны выполнить требование по замене юрлица, что должно быть сделано на одном из заседаний Исполкома РФС.

Кроме того, до 1 апреля 2021 года "Химки" должны устранить проблемы с академией команды.

«В клубе не оказалось главы молодёжного сектора, который подпадает под критерии лицензирования», — сообщает источник "Чемпионата".

"Химки" вышли в РПЛ летом 2020 года. Команда занимает 11-е место, набрав 25 очков в первой части сезона. В шести матчах перед уходом на зимний перерыв подмосковный клуб одержал пять побед и один раз сыграл вничью.

Автор: Артём Пермяков
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