РФС разрешил "Химкам" выступать в следующем сезоне с замечаниями

Российский футбольный союз (РФС) выдал "Химкам" лицензию для участия в следующем сезоне в чемпионате РПЛ. Вместе с тем, к клубу есть некоторые претензии, которые должны быть устранены до окончания нынешнего сезона.

По словам директора службы коммуникаций РФС Кирилла Мельникова, "Химки" должны выполнить требование по замене юрлица, что должно быть сделано на одном из заседаний Исполкома РФС.

Кроме того, до 1 апреля 2021 года "Химки" должны устранить проблемы с академией команды.

«В клубе не оказалось главы молодёжного сектора, который подпадает под критерии лицензирования», — сообщает источник "Чемпионата".

"Химки" вышли в РПЛ летом 2020 года. Команда занимает 11-е место, набрав 25 очков в первой части сезона. В шести матчах перед уходом на зимний перерыв подмосковный клуб одержал пять побед и один раз сыграл вничью.