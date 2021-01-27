Резцова назвала Подчуфарову предательницей

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что считает Ольгу Подчуфарову предательницей. По мнению бывшей биатлонистки и лыжницы, спортсменку не нужно возвращать в сборную России.

Подчуфарова около полутора лет тренировалась со сборной Словении и пыталась сделать паспорт этой страны. После отказа словенского правительства спортсменка вернулась в Россию.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Польховский заявил, что двери для Подчуфаровой в команду не закрыты. Для попадания в сборную ей необходимо показать хороший результат на чемпионате России в марте.