Резцова назвала Подчуфарову предательницей

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что считает Ольгу Подчуфарову предательницей. По мнению бывшей биатлонистки и лыжницы, спортсменку не нужно возвращать в сборную России.
Подчуфарова около полутора лет тренировалась со сборной Словении и пыталась сделать паспорт этой страны. После отказа словенского правительства спортсменка вернулась в Россию.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Польховский заявил, что двери для Подчуфаровой в команду не закрыты. Для попадания в сборную ей необходимо показать хороший результат на чемпионате России в марте.
"Я не поддерживаю её возвращение в сборную. Пусть попадает, конечно, но я сомневаюсь, что девчонки и тренер будут очень рады её возвращению. Предателей не принимаем!" — приводит "СЭ" слова Резцовой.
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