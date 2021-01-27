Федун рассказал, почему отпустил Кокорина в "Фиорентину"

Владелец "Спартака" Леонид Федун пожелал удачи нападающему Александру Кокорину в "Фиорентине". Сегодня форвард подписал контракт с "фиалками", а красно-белые получили за трансфер 4,5 млн евро.

Федун отметил, что для Кокорина это большой вызов. По словам владельца клуба, он поддержал стремление Александра выступать в Европе.

"У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши", — приводит "СЭ" слова Федуна.

Кокорин отыграл за "Спартак" десять матчей, в которых забил два гола с пенальти.