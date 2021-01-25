Как "Новая газета" "задержала" экс-игрока "Ливерпуля" в Москве

"Новая газета" сегодня днём вышла с публикацией о задержании полицией в Москве бывшего футболиста "Ливерпуля" Даниэля Аггера. Мужчина якобы участвовал в протестах 23 января.

Аггер действительно был доставлен в отдел полиции "Левобережный". В понедельник должен состояться суд по его делу. Мужчину обвиняют в "участии в несанкционированном митинге", что может повлечь за собой штраф от 10 до 20 тысяч рублей или арест на 15 суток.

Кого задержала полиция

На самом деле полиция не задерживала экс-футболиста "Ливерпуля". Даниэлем Аггером оказался россиянин 1988 года рождения (футболист родился в 1984 году).

Аггер родился в посёлке Ташла Оренбургской области и до 2009 года жил под именем Дмитрий Кендель. Затем мужчина стал полным тёзкой футболиста.

Позже "Новая газета" изменила материал и извинилась за ложную информацию.

Футболист Аггер

Датский футболист Даниэль Аггер завершил карьеру в 2016 году. Кроме "Ливерпуля", защитник выступал в составе "Брондбю".

В составе сборной Дании он отыграл 75 матчей.