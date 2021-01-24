Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что не планирует завершать карьеру после поражения Дастину Порье.

Напомним, американец отправил Макгрегора в нокаут во втором раунде турнира UFC 257.

"Долгое время я не был активен. Больше года. Большой проблемой стали лоукики. Вы увидите меня в 2021 году. Я должен оставаться активным. Сейчас хочу провести время с семьёй, а затем вернусь к работе", — отметил Макгрегор.