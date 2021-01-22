Васнецова победила в спринте и вышла в лидеры Кубка IBU

Российская биатлонистка Валерия Васнецова победила в спринте на втором этапе Кубка IBU в Арбере. Дистанцию она прошла за 20 минут 9,1 секунды, не допустив промахов.
Второй стала норвежка Асне Скерде, третьей — француженка Лу Жанмонно.
Участие в гонке приняли ещё семь
Васнецова является лидером зачёта Кубка IBU, набрав 154 очка. Второе место занимает француженка Жанмонно (141), третьей идёт Татьяна Акимова (120), четвёртой — Анастасия Шевченко (119).
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.