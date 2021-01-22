Васнецова победила в спринте и вышла в лидеры Кубка IBU

Российская биатлонистка Валерия Васнецова победила в спринте на втором этапе Кубка IBU в Арбере. Дистанцию она прошла за 20 минут 9,1 секунды, не допустив промахов.

Второй стала норвежка Асне Скерде, третьей — француженка Лу Жанмонно.

Результаты россиянок

Участие в гонке приняли ещё семь

11. Анастасия Гореева — отставание 1.02,8 (2 промаха).

14. Полина Шевнина — 1.11,6 (1).

34. Ольга Шестерикова — 1.52,1 (2).

37. Елизавета Каплина — 1.56,3 (2).

45. Наталья Гербулова — 2.00,5 (3).

60. Тамара Воронина — 2.24,6 (2).

63. Анастасия Шевченко — 2.32,4 (4).

Васнецова — лидер Кубка IBU

Васнецова является лидером зачёта Кубка IBU, набрав 154 очка. Второе место занимает француженка Жанмонно (141), третьей идёт Татьяна Акимова (120), четвёртой — Анастасия Шевченко (119).